Les experts de l'OMS estiment que les vaccins contre la Covid-19 sont en cours d'homologation.

L'expert de l'OMS, le Dr Richarf Mihigo, a fait savoir lors d'un point de presse virtuel pour le bureau de l'OMS sur l'impact du Covid-19 en Afrique, que les essais cliniques sont en rapport avec leurs candidats à vaccin qui sont par ailleurs très prometteurs, mais il estime que ce qu'il faut savoir c'est que ces résultats restent préliminaires et pour qu'on ait le suivi des autres personnes qui doivent recevoir la deuxième dose, il faudra attendre quelques semaines pour recevoir toutes les données en rapport avec l'efficacité de ce vaccin.



"De manière générale et d'une façon exceptionnelle, la plupart des développeurs de vaccins travaillent sur un cycle de soumission par étapes de leurs dossiers d'homologation des vaccins au fur et à mesure que les données deviennent disponibles", informe t-il.





Sur les 10 autres vaccins à venir qui sont en phase 3 d'essais cliniques, il pense que d'ici la fin de l'année, le vaccin Pfizer peut être disponible pour une homologation.





"L'homologation de vaccin est une chose, mais la disponibilité du vaccin pour être utilisée en est une autre. Parce qu'après que le vaccin soit homologué, il faudra maintenant que la production de ce vaccin puisse commencer. Et la production à grande échelle", clarifie t-il.



"Il est clair que les attentes au niveau global sont énormes et la production ne pourra pas nécessairement suivre le rythme de la demande qui existe à l'extérieur", a t-il laissé entendre.



Il conclut que les estimations actuelles font état de première vaccination qui pourrait commencer au premier trimestre de l'année prochaine.