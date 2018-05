Les étudiants du CESAG ont organisé la journée du Manager de la Santé sous le thème : "VIH-SIDA au Sénégal : Défis et perspectives" :

La «Journée du Manager de la Santé» a eu lieu le samedi 12 mai 2018, à l’auditorium du CESAG. La manifestation était présidée par le ministre des Affaires Etrangères Mr. Sidiki KABA, en présence du Pr. Aminata NDIAYE, Directrice des Affaires Académiques et Juridiques, représentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Directeur Général du CESAG, le Pr. Balibié Serge Auguste BAYALA, et du Dr. El Hadji GUÈYE, Chef de Département CESAG Santé.

Cette 11ème édition, placée sous le sceau du VIH SIDA, avait pour thème : «VIH-sida au Sénégal : défis et perspectives».

La manifestation était organisée par les étudiants de «CESAG SANTÉ», composés de la 28ème promotion du programme Gestion des Services de Santé (GSS), et la 20ème promotion du programme Economie de la Santé (ES). La marraine de l’édition 2018 était le Dr. Safiétou THIAM, Directrice du Conseil National de lutte contre le Sida (CNLS).

Le Directeur Général du CESAG a rappelé les objectifs de la création des corpus de formation dans le domaine de la santé : «Il s’agit de renforcer les compétences en Gestion des Services de Santé et en Economie de la Santé, pour une meilleure planification sanitaire et une rationalisation des choix budgétaires au niveau des décideurs», mentionnait-il. Il a également relevé l’importance de cette journée initiée en 2007.

Le Ministre des Affaires Etrangères, M. Sidiki KABA, Président d’honneur de la journée, a témoigné toute sa satisfaction et sa reconnaissance pour l’organisation de la journée, en exhortant les étudiants à impacter positivement leur environnement.

Pour le Dr Idrissa Bodian, Président des 2 promotions, le Sida est au cœur de toutes les maladies. «En tant que managers de la santé, nous devons communiquer et sensibiliser», exhortait-il. «Notre rôle, en tant que manageurs de la santé n’est pas seulement de gérer le Sida, mais toutes les ressources de santé» poursuivait-il.

Selon la conférencière le Dr. Safiétou THIAM, la lutte contre le Sida au Sénégal a connu des progrès importants durant les 30 dernières années. Elle a concentré l’essentiel de son intervention sur les objectifs 90-90-90 des objectifs d’ONUSIDA à l’horizon 2020, selon lesquels 90% de la population connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes séropositives sont mis sous traitement antirétroviral et 90% des personnes sous traitement ont enregistré un succès thérapeutique. Ella a ensuite exposé la progression du Sénégal en matière de lutte contre le VIH Sida par les systèmes de santé.

Un cocktail a mis fin à la journée. Rendez-vous est pris pour la 12ème édition en 2019...