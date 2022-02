Les employés de la CBAO passent à la vitesse supérieure : marche avec comme point de chute l’Ambassade du Maroc.

Face au dilatoire de la direction générale, la volonté des employés de la CBAO n'a pas pu être étudiée, négociée et réalisée.



En effet, c'est l'absence d'un cadre général, attentif au sein de leur structure qui a poussé les employés de la CBAO à porter des brassards rouges et à décider de se rassembler devant l'entrée de la banque à chaque pause d'après-midi, pour une durée d'un mois. Ils ont aussi sollicité l'attention du préfet pour un préavis de marche.



Cependant, un ultimatum a été lancé pour mettre fin aux leurres et sales coups sans transparence des petits frères « d'Éric Zemmour qui ne sont entre autres que des Sénégalais ».



Sans gain bénéfique à leur cause, ces employés comptent citer haut et fort le nom de toute personne impliquée dans ces leurres afin d'y mettre un terme...