Les élèves sourds-muets de Pikine « entendent » effectivement le cri de solidarité de Abdou Karim Sall

Le Coordinateur départemental des Cadres de l’APR et responsable du parti au pouvoir dans la commune de Mbao s’est rendu ce samedi au Centre de Formation et d’Alphabétisation des Sourds Muets de Pikine.



Une occasion pour M. Abdou Karim SALL, accompagné d’une très forte délégation, de remettre une quantité importante de fournitures scolaires aux élèves dudit centre.



Mieux, séance tenante, il a pris la décision de prendre entièrement en charge les arriérés de loyer de l’école.



Les bénéficiaires, très touchés du reste par cet élan de solidarité et de générosité, ont vivement remercié le DG de l’ARTP.