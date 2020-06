Les éclairages de l’avocat de Cheikh Yérim Seck sur ce que la justice reproche à son client.

Auditionné ce mercredi par le Doyen des juges dans le cadre de ses déclarations selon lesquelles 4 milliards de Fcfa et non 650 millions auraient été saisis dans l’affaire Batiplus par les gendarmes, Cheikh Yérim Seck s'est expliqué face au juge d’instruction. Et son avocat face à la presse.