Les éclairages d'Aly Ngouille Ndiaye sur l’accès au fichier électoral

Les acteurs politiques se plaignent de l’indisponibilité du fichier électoral et pointent du doigt le ministre de l’Intérieur en tant qu’artisan de ce qu’ils considèrent comme une « anomalie », surtout qu’on s’achemine vers une élection présidentielle. Au sortir d’une rencontre qu’il présidait sur la préparation de ces joutes électorales, Aly Ngouille Ndiaye a donné sa part de vérité. Le ministre de l’Intérieur a précisé que l’accès au fichier électoral est limité aux candidats et non aux partis politiques.