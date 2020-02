Les deux entités de l'État islamique en Afrique de l'Ouest désignées organisations terroristes par l'Onu.

À la suite des États-Unis, le Comité des sanctions des Nations Unies a désigné la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest à travers ses deux branches (nigériane et sahélienne), organisation terroriste. La décision a été prise le 23 février dernier selon la note du département d'État américain.



Selon le document qui prend le soin de séparer les deux entités, l'État islamique en Afrique de l'Ouest et l'État islamique au Grand Sahara sont les deuxième et troisième filiales de l'EI à se retrouver dans le viseur de l'ONU. L'État islamique au Khorassan occupe la première place.



À en croire le même document, la filiale de l'organisation terroriste au Nigeria est responsable de la mort de centaines de civils dans des dizaines d'attaques depuis son affiliation à l'Ei en 2015. Quant à la branche sahélienne, elle a mené de nombreuses attaques, y compris celle qui a coûté la vie à quatre soldats américains en 2017 au Niger.



Cette désignation par les Nations Unies oblige tous les États membres à mettre en œuvre un embargo sur les armes, une interdiction de voyager dans le monde entier et un gel des avoirs pour les deux groupes concernés.



Les américains espèrent que ces mesures priveront les groupes de ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leur activités terroristes.