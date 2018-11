Les députés ne respectent pas le peuple !!!

Etre député au Sénégal, c'est bien un métier. La députation est devenue un job comme un autre où les qualités essentielles sont savoir applaudir ses camarades de parti, voter les projets de loi de l'Exécutif les yeux fermés et exceller dans l'insulte et la raillerie caustique à l'endroit des opposants. Ainsi l'Assemblée nationale sénégalaise est une institution inutile qui coûte très cher aux contribuables et sert simplement de source d'enrichissement pour des hommes et des femmes pour la plupart sans qualification professionnelle.

Ce qui me fait vraiment mal est qu'ils sont des élus nourris et entretenus aux frais de la République. Ils roulent carrosse, perçoivent les meilleurs traitements pécuniaires de la République et pourtant ils demeurent les moins productifs pour ne pas dire qu'ils sont des «bons à rien». Ils ne rendent jamais service à la République. Ils sont d'éternels applaudisseurs, d'excellents dormeurs , de grands absentéistes et d'éternels bagarreurs. Triste pour mon Pays !!!

Servir son pays, est un devoir qui ne doit pas dépendre des états d'âme et des conjonctures, c’est un devoir dont on ne peut jamais prendre congé ! Il est l'élément fondateur de notre identité collective.



Zahir Fall

Coordonnateur Wallou Ndar