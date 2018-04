Les députés de l’opposition resserrent les rangs et appellent le peuple à manifester massivement le 19 Avril.

Une conférence de presse a été organisée cet après-midi 17 avril, conjointement par les députés non-inscrits et ceux du groupe parlementaire liberté et démocratie présidé par Me Madické Niang. Un point presse aux allures de réponse suite à la énième sortie du président Macky Sall pour appeler l'opposition à un dialogue constructif. Me Madické Niang a dénoncé la "mascarade et le manque de sincérité de l'Appel du chef de l'État. "Il n'est pas plus patriote que nous. Nous lui avons demandé d'arrêter le processus d'adoption du projet de loi contre le parrainage, nous lui avons remis un mémorandum. Il a ignoré tout cela ", a lancé Me Madické Niang qui a souligné le dialogue de sourds instauré par le gouvernement qui compte implacablement utiliser sa majorité mécanique.

"Les sénégalais doivent être informés sur certains principes. On peut discuter de la révision constitutionnelle, notamment la régularisation des partis politiques, etc... Mais le timing est mauvais" a conclu le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie.

Me Madické Niang qui a fait une vive plaidoirie contre ce projet de loi anticonstitutionnelle et favorisant un candidat bien déterminé.