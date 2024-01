Les députés de Benno invités à être attentifs à la requête du PDS : Aliou Sall se démarque et dénonce un « coup d’État constitutionnel »

Le membre du secrétariat exécutif national de l’APR n’est pas favorable à la commission d’enquête parlementaire contre deux magistrats du Conseil Constitutionnel contre la candidature de Karim Wade. Un acte grave selon l’ancien directeur de la Caisse de dépôts et consignations qui, dans un entretien avec Dakaractu, indique que « cela serait un précédent dangereux pour le Sénégal ».

« Pour moins grave que ça, en 1993, le Conseil Constitutionnel avait été attaqué. Je rappelle ici, la mort de Me Babacar Sèye. Tout le monde connaît cette histoire. Personnellement, je ne m’aventurerai jamais à décrédibiliser le Conseil Constitutionnel ni à le désacraliser… », fera remarquer le coordinateur départemental de Benno à Guédiawaye qui estime que « personne n’a le droit de créer une atmosphère d’hostilité contre le Conseil Constitutionnel et contre ses membres.

Dénonçant la posture de ses camarades de la mouvance qui encouragent le Pds dans son objectif de mise en place d’une commission d’enquête parlementaire contre le Conseil Constitutionnel, Aliou Sall qui se démarque, assimile cette décision de « coup d’État constitutionnel… »