«Les conventions minières sont stipulées en toute transparence » (Mme Aïssatou Gladima)

Le forum de ce mardi 20 mars portant sur le thème : Géoressources er Résilience Sociale des Populations dans l’Espace Francophone, marque la fin de la 5ème édition des Journées des sciences de la terre (JST).

Une occasion pour la ministre des Mines et de la Géologie, Madame Aïssatou Gladima Siby de revenir largement sur les conditions de l’exploitation minière au Sénégal. Selon la Ministre, « les conventions minières sont stipulées en toute transparence. » En effet, tout le processus d’exploration et d’exploitation des sites miniers est strictement contrôlé et respecte les normes régies dans le rapport de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Sénégal (ITIE).

En outre, renchérit la ministre, l’axe stratégique 1 du PSE accorde une grande importance sur la transformation de l’économie et permet ainsi aux populations d’en bénéficier pleinement.