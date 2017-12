Les confidences de Cristiano Ronaldo : "A un moment, j'étais démotivé"

Après avoir reçu son trophée à Paris, Cristiano Ronaldo a accordé un entretien à France Football, l'hebdomadaire qui organise le scrutin. Et il l'affirme, le Ballon d'Or a toujours été un objectif pour lui. "Au début, mon but était de gagner un Ballon d'Or. Et quand je suis arrivé à Manchester, j'ai senti que c'était possible."



"Pas plus complet que moi"

Une fois le premier tombé, en 2008, l'ambition du Portugais n'a fait que s'accroître. Mais il a dû assister, impuissant, aux quatre sacres consécutifs de Lionel Messi. "A l'époque, j'étais triste et en colère. A un moment, j'étais même démotivé. J'allais à la cérémonie et je ne gagnais jamais. A un moment, j'étais même démotivé, je n'avais plus envie de venir."



Mais il n'est pas du genre à se lamenter sur son sort. Il est reparti au travail et à continuer à y croire. Dans son esprit, le meilleur, c'est lui. "Je ne vois personne de meilleur que moi", confirme-t-il. "Les gens ont le droit de préférer Messi ou Neymar, mais il n'y a pas plus complet que moi.(...) Je suis le meilleur joueur de l'histoire, dans les bons comme dans les mauvais moments."



Un championnat d'Europe avec sa sélection, quatre Ligues des Champions, deux Coupes du monde des clubs, trois titres de champion d'Angleterre, deux titres de champion d'Espagne et désormais cinq Ballons d'Or, Cristiano a (presque) tout gagné. Mais sa faim, son amibition et sa motivation sont intactes.