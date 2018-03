Les conférences de philosophie de Guédiawaye : Une façon pour Aliou Sall de guider les jeunes vers le succès...

Du 21 mars au 30 mai, des journées dédiées à la philosophie seront organisées tous les mercredi au lycée Seydina Rouhou Laye, ex LPA. Ces rencontres d'échanges entre élèves et formateurs sont initiées par le maire de la commune de Guédiawaye, en collaboration avec les professeurs de philosophie dans le but d'aider les candidats au baccalauréat à mieux se préparer pour l'examen. Cette initiative vise à concrétiser le souhait du président Macky Sall dans le PSE à travers l'éducation...