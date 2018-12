Les condoléances de Pape Diop suite au rappel à Dieu de Sidy Lamine Niasse

L’annonce du décès brutal et tragique de Sidy Lamine Niasse, président du groupe WALFADJRI, a créé un choc terrible et bouleversé toute la nation sénégalaise ainsi que la communauté des défenseurs des droits humains.

La disparition de cette personnalité unique me donne l’occasion de livrer ici un témoignage au sujet d’un homme que j’ai personnellement connu et pour qui j’ai toujours eu un grand respect.

Sidy Lamine NIASSE qui se fondait sur un vécu solide et une vaste culture, savait défendre ses positions, y compris les plus contestables. Son travail à la tête du groupe WALF et au service du peuple sénégalais restera comme une véritable œuvre d’humanité. Il était un homme courageux, exigeant et déterminé qui nous a ouvert les yeux sur l’arbitraire et l’encrage de la culture d’État. Sa fougue, son enthousiasme permanent, sa puissance pour bousculer les conservatismes et balayer les scepticismes, étaient inébranlables. Il tenait haut et fort ses convictions et savait les faire partager.

Véritable icône de la liberté de la presse au Sénégal et chantre delà liberté d’expression, il a transmis à toute une génération de journalistes un vrai sens de la rigueur dans le traitement de l’information.

Un géant aux multiples facettes nous quitte. Sidy Lamine a marqué son temps et l’histoire du peuple sénégalais. Il fut un grand homme qui ne transigeait pas avec la vérité.

En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances à sa famille que sa disparition inattendue afflige au plus haut point, à la famille Niassène, à la presse et au peuple sénégalais tout entier.

Puisse Allah accueillir le défunt en son vaste paradis.

«À Allah nous appartenons et à lui nous retournons.»



Papa DIOP, Président de la

Convergence Libérale Démocratique Bokk GIS-GIS