Les condoléances de Idrissa Seck suite au décès de Soumaïla Cissé.

Je m’incline devant la mémoire de cette figure politique majeure du continent africain. Le décès de l’illustre et grand fils de l’Afrique est une grande perte pour le Mali.



Je présente mes condoléances à Asta, sa compagne de tous les combats, à ses enfants, à sa famille, à son parti l’URD et au peuple malien frère. Qu’Allah Soit Satisfait de Soumaila Cissé et Accueille son âme apaisée dans le Jardin des Délices.



Idrissa Seck

Président du parti Rewmi