Les communes des HLM et Hann prêtes pour réélire Macky SALL au premier tour.

La première dame Marème Faye SALL est déterminée à réélire le Président. Depuis quelques jours, elle sillonne les quartiers de Dakar accompagnée des responsables de Benno Bokk Yaakaar (BBY).



Ce 14 février les communes des HLM et de Hann ont accueilli les responsables de BBY avec une forte mobilisation. La première dame, accompagnée par le délégué régional de Dakar, Amadou BA avec à ses côtés le député Diop SY, le ministre conseiller Zahra iyane THIAM, le Docteur Malick DIOP, Directeur Général de Asepex entres autres.



Le réseau des commerçants républicains (RECOR), le mouvement «sa deug deug» avec à sa tête Cheikh Mbaye ainsi que plusieurs militants et commerçants du marché HLM ont reçu chaleuresement la délégation de la Première dame. Le maire des HLM, Ababacar Sadikh SECK après avoir souhaité la bienvenue à la délégation de la première dame a remercié les délégués de quartier, imams et bajanous goxx.



Il a invité la population des HLM à voter massivement le 24 février pour Macky Sall. « Nous sommes tous unis pour la victoire du président», a déclaré le maire. Le président du réseau RECOR, Daouda DIA quant à lui a affirmé que le réseau croit fortement à la vision du président. C'est pourquoi, ils se sont engagés tous derrière lui et ils sont prêts à le réélire. Dans la même foulée, Aby Thiam présidente de RECOR a incité les femmes du réseau à voter massivement pour le président.

Mohamed Diop, parlant au nom des jeunes du réseau des républicains a appelé la jeunesse à voter pour un deuxième mandat pour le président, car ce second mandat sera pour les jeunes et les femmes.



Le doyen El Hadji Mansour Mbaye était aussi de la partie. Il a laissé entendre que depuis les indépendances, le Sénégal n'a jamais eu une première dame comme Marème Faye SALL, surtout avec ce qu’elle fait dans le social. Il a ensuite lancé un appel à l'unité des responsables de Benno pour une victoire éclatante.



Diaraf Ndao, responsable APR a pris la parole pour revenir sur le bilan élogieux du président en 7 ans. Il a aussi magnifié les efforts de la Première dame concernant le volet social. Parlant du PSE, il souligne c'est une chance pour ce pays. Il a incité la jeunesse à faire une formation professionnelle de qualité pour une meilleure insertion. Parlant du délégué régional, il dira que c’est un homme pétri de compétence.



Pour finir, il a invité les jeunes à faire des visites de proximité pour ne pas laisser le champ libre à l'opposition. Le délégué régional de Dakar a remercié l'ensemble des responsables de Benno avant de galvaniser les militants.



Évoquant le potentiel de la commune, il indique : «vous avez la chance d'avoir le plus grand marché du Sénégal qui constitue une richesse. Le second mandat est pour le secteur privé. Avec ce second mandat vos chiffres d’affaires vont augmenter de 50%», a rassuré le délégué régional.

Il a évoqué le programme zéro déchet qui vise à prendre en compte le problème de l’assainissement des marchés. Il a aussi dit aux commerçants que la réhabilitation des marchés de Tilène à Ziguinchor est prévue.



Il a appelé à l'unité des tailleurs, coiffeurs et commerçants pour qu'ils puissent bénéficier des financements de la DER. Après la commune des HLM, la délégation de la Première dame a fait cap dans la commune de Hann où il y avait une forte mobilisation des responsables de Benno.



Ainsi, le représentant des délégués de quartier a appelé à une mobilisation sans faille de l'ensemble des responsables pour une victoire éclatante. Prenant la parole, l'honorable député Moussly DIAKHATE, adjointe au maire de la commune promet une victoire au président au regard de tout ce que le président a fait pour la commune de Hann depuis son arrivée au pouvoir.

En outre, le député Fatou Diouf a affirmé qu’avec le président Macky, le problème d'assainissement n'est plus qu'un vieux souvenir. «Nos enfants ne parcourent plus des kilomètres pour aller étudier, grâce au président on a eu un lycée dans notre commune. La victoire est assurée à Hann», a assuré Fatou DIOUF.



Le délégué régional de Dakar Amadou BA qui accompagnait la délégation de la première Dame Marème Faye SALL, a annoncé que la route de Hann sera réfectionné en deux fois deux voies et que le financement est disponible.



Les passerelles seront faites pour faciliter l'accès des populations. Il a invité le maire de Hann à rejoindre le camp présidentiel pour l'intérêt des populations de Hann. Le projet de la dépollution de la baie de Hann va bientôt démarrer. Le projet de la DER va passer de 30 milliards à 100 milliards de Fcfa a déclaré le délégué régional.