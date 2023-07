Les civilités grand seigneur d’un grand Serigne,à l’égard d’un autre grand Serigne ! Par Ass Malick NDOYE

Le benjamin des deux plus grandes notabilités de la collectivité Léboue, a posé des actes qui ont suscité une grande admiration et une immense espérance de, la communauté Léboue, mais aussi de toutes les communautés vivant parmi nous.



Ce fut sous les lambris du palais de la république, dans la salle des banquets. D’abord lors de la cérémonie d’ouverture du dialogue national, initié par son excellence, Monsieur le président la République. Le Grand Serigne petit frère, a prie la parole devant le président de la république, devant toutes les sommités de la nation sénégalaise pour reconnaître, sans ambiguïté, l’autorité suprême du Grand Serigne grand frère, dans toute la collectivité Léboue.



Cette élégance lui a d’ailleurs valu, un standing ovation ! C’est dire Ô combien l’espoir de mettre fin à cette dyarchie paralysante est immense ! Ensuite lors de la cérémonie de restitution des conclusions du Dialogue National, le Grand Serigne grand frère arriva en retard un tantinet, après l’arrivée du président de la république.



Par élégance républicaine et par respect au protocole, le Grand serigne grand frère, très avisé de la doctrine protocolaire, au regard de son cursus, choisit de rester en arrière-plan. Le Grand Serigne petit frère qui était déjà dans la salle, fut informé que le Grand Serigne grand frère était assis en arrière-plan de la salle. Le Grand Serigne petit frère, avec une audace et une spontanéité époustouflantes, interrompit le président de la république, le supplia presque, de l’autoriser à permuter de place avec son grand frère.



Le président épaté par ce formidable élan de générosité, cette distinction et cette élégance de très haute facture, demanda au protocole d’installer le grand frère à coté du petit frère. Les honneurs furent sauvés ! A cet instant précis l’espoir de retrouvailles, de réconciliation de la collectivité Lébou ressurgit soudain.





Les deux montagnes de la communauté Lébou ont commencé à bouger l’une vers l’autre. Ces deux éminences Léboues, cantonnées chacune dans une partie de la collectivité, ont fait énormément de tort à toute la communauté. Que ne pourraient-elles pas faire pour tous les dakarois, si elles avaient conjugué leurs efforts ?



Ce geste grand seigneur d’un Grand Serigne n’a pas échappé à de jeunes personnalités Léboues. Elles ont saisi la balle au bond pour pousser ce rapprochement inespéré jusqu’à la réconciliation intégrale des deux camps, pour le plus grand bénéfice de tous les Dakarois. Le Grand Serigne petit frère pour prouver qu’il ne compte pas s’arrêter à ce coup d’éclat du palais de la république, a offert un magnifique bélier au Grand Serigne grand frère pour célébrer la fête de Tabaski.



Le grand frère l’accepta sans atermoiements, ou arrières pensées ! Les deux Grands Serignes sont reconnus et respectés par l’autorité politique. Alors ce que vous pouvez faire individuellement, vous pouvez le décupler conjointement.



Dakar a la particularité d’être la capitale de notre pays. Nous avons une communauté de destin qui doit nous interdire les clivages et les divisions insensées. Vous avez l’immense responsabilité de veiller scrupuleusement sur le bien être de tous les dakarois sans exclusive. La tâche est immense ! Il ne faut pas prêter l’oreille aux boutefeux, va-t’en guerre et extrémistes des deux camps. Cette dyarchie monstrueuse plombe l’efficacité de vos actions pour le bénéfice de Dakar.



Le président de la république qui vient de prouver encore une fois, au monde entier, son immense stature d’homme d’état, son sens élevé de la concorde nationale, doit encourager et soutenir ce tropisme vers la paix, le décloisonnement et la réconciliation de la collectivité Léboue !



Ce n’est pas en venir à votre respect que d’exprimer ce point de vue ici. Je le partage avec la grande plupart de jeunes cadres Lébous de Dakar.



Mes respects chers grands frères !



Ass Malick NDOYE

Cadre Lébou