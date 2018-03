Les choses se corsent pour Amadou Kane Diallo et ses acolytes

DAKARACTU.COM Amadou Kane Diallo et ses collègues du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) sont encore au commissariat central, à la faveur d’un retour de parquet. Ahmet Fall Braya, le PCA du Cosec, a été libéré du fait de son immunité parlementaire. Karim Sèye et Fatou Gaye Sarr, eux, restent toujours à la disposition probable du procureur de la République, et seront certainement présentés à celui-ci lundi. Il leur est reproché la gestion gabégique du Cosec avec des clauses inadmissibles au contrat de Kane Diallo d’une part et, d’autre part, selon un rapport de l’IGE datant de 2008, des manquements graves à l’orthodoxie de gestion. Il y a aussi cet achat de bateaux qui devaient faire la côtière entre Mbour, Bargny et Dakar, sauf que ces appareils, qui avaient été achetés sans appel d’offres, par le seul Amadou Kane Diallo, sans avis des autorités de la marine marchande, étaient des bateaux à fond plat qui ne pouvaient naviguer que sur les fleuves. Cela lui avait valu sa destitution par Abdoulaye Wade, qui s’empressa ensuite de le nommer ministre d’Etat, après cette bourde qui coûta plusieurs milliards. Une récompense en somme. On en saura plus lundi.