"Les charges de l'État ont connu une baisse de 83,14 milliards. La rationalisation des dépenses est bien réfléchie!" (Adji Mbergane Kanouté)

«La rationalisation de la dépense publique est une décision opportune et pertinente. Les charges de l’Etat ont connu une baisse par rapport à la loi de finances initiale. Elles passent de 4 071, 770 milliards à 3 988, 63 soit une baisse de 83, 14 milliards de Fcfa en valeur absolue et 2% en valeur relative lors du vote de la loi de finances rectificative du 30 juin dernier », a déclaré la parlementaire.



À l'en croire, : «la suppression du poste de 1er ministre, le resserrement du gouvernement et l’allocation forfaitaire auront pour conséquences une meilleure prise en charge des préoccupations et la satisfaction des besoins des sénégalaises et sénégalais notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi des jeunes, de la petite enfance, de la formation professionnelle, des infrastructures etc… ».