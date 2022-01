Les bons côtés de la compétition : La CAN fait oublier les conflits au Burkina Faso

S’il y a des supporters qui ont accueilli avec grand plaisir et soulagement cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN), officiellement appelée Cameroun 2021, ce sont bien les burkinabé.



Vivre la compétition s’apparente à une bouffée d’oxygène, selon plusieurs observateurs. Un moment pour oublier (psychologiquement) les violences récurrentes, nous apprend-on.



Le Burkina Faso, qui s'est qualifié en huitième de finale, voit dans son équipe nationale le moyen d'oublier un peu les moments sombres dans le pays.



Le pays des « Hommes intègres » s'est qualifié dans la douleur en obtenant le match nul face à l'Éthiopie (1-1), lundi dernier, lors de la dernière journée du groupe A de la CAN.



Défait d'entrée par le Cameroun (2-1) puis victorieux contre le Cap-Vert (1-0), le Burkina Faso a grincé des dents pour se qualifier face à l'Éthiopie (1-1). Au grand bonheur de ses supporters. Les coéquipiers de Alain Traoré se sont classés deuxièmes.



Et l’équipe de Kamou Malo jouera son huitième de finale à la CAN. L’occasion pour Alain Traoré, son capitaine, de remobiliser le groupe autour d’un peuple, parfois victime d’attaques terroristes.



Tout le pays a apporté son soutien à l’entraineur et aux joueurs, malgré l'angoisse des risques du terrorisme.



Des attaques terroristes avaient encore endeuillé, en décembre, un nord du Burkina Faso secoué depuis trop longtemps par des violences récurrentes.



Le président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, avait décrété deux jours de deuil national après la mort de 41 civils. Un mois plus tôt, en novembre, 57 personnes dont 53 gendarmes avaient péri dans une zone quasiment incontrôlable.



Et récemment, un engin a explosé au passage d’un véhicule de l’armée française dans le nord du pays, a annoncé l’état-major. Un des militaires a été grièvement atteint...