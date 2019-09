Les bonnes feuilles de KOURTI-KOURTI, le prochain roman de l'éditorialiste et expert en communication, Issa Thioro Guèye.

Né dans le célèbre encrier Rufisquois, cet expert en communication globale développe à travers le roman un concept de taille universelle « l'afromatièrisme » qui se veut une voie à « la transformation de l'Afrique par nous-mêmes et pour nous-mêmes ».

Le roman offre, sous une plume exceptionnelle, la possibilité de découvrir toutes les facettes de l'Afrique autour d'une ville créée par la fiction romanesque qui est Gabana.

Dans le livre, l'Afrique n'est pas un continent figurant. Le berceau de l'humanité est un acteur de premier plan. Et, ses peuples dans une grande diversité réussissent par faire de cette mégalopole imaginée par Issa Thioro Guèye ce qu'il appelle « un mondopole », la cité la plus importante de la planète économique.

KOURTI-KOURTI, « le roman de l'afromatièrisme », se lit d'un seul trait.



En attendant sa publication, l'auteur a cédé de larges extraits aux internautes... Un « cadeau pour vous », dit-il. Voici comment se termine ce roman inédit, très attendu par le monde intellectuel ainsi que tous les dirigeants africains à qui l'auteur a fait goûter le roman.