Les assurances de Amadou Bâ à l’AFP : « Je mettrai tout en œuvre pour maintenir l’unité dans cette coalition historique! »

Investi ce dimanche par l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) en présence de son SG national, Moustapha Niasse, le candidat désigné et déclaré de Benno a tenu à rassurer ses alliés : « Je tacherais de garder cette dynamique d’unité dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar. L’Afp ne sera pas délaissée. Ensemble, nous gagnerons et gouvernerons », a assuré le candidat désigné et porté par les progressistes qui ont tenu leur congrès d’investiture en présence de toutes les structures du parti.