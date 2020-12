« Les artistes ne sont pas des Talibés» : Matar Diouf (comédien) dit Non aux 2 milliards 500 millions de l’État.

Juste après la conférence de presse tenue par les acteurs du secteur culturel ce jeudi pour recevoir les 2 milliards 500 millions débloqués par le chef de l’État comme fonds d’appui et d’aide au secteur de la culture, Matar Diouf, artiste comédien, a remercié le président Sall pour ce geste.



Mais, il dit NON à cette aide du gouvernement, car selon lui, prendre ce fonds d’appui signifierait que tout ce pour quoi ils ont lutté ces derniers jours n’aura servi à absolument rien. Il estime qu’ils méritent de la considération et qu’ils n’ont pas demandé de l’argent, mais plutôt la levée des restrictions liées à l’arrêté qui interdit l’ouverture des salles de spectacle.

Il terminera par dire que « Nous les artistes, ne sommes pas des talibés, nous voulons travailler, rendez nous notre liberté! »