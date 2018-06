Les anciens policiers menacent : « Si d’ici Octobre on n'entre pas dans nos droits, Macky Sall… »

Les anciens policiers sont au bout du rouleau. De guerre lasse après les nombreux décrets et lois non appliqués par le Gouvernement, ils menacent et donnent rendez-vous pour Octobre, pour passer à la vitesse supérieure, ce délai écoulé.