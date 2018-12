Les acteurs de l’horticulture vantent les progrès de leur secteur et s’engagent à soutenir le candidat Macky Sall

La plateforme Disso du pôle Parrainage et Mobilisation dirigée par Mimi Touré a reçu ce dimanche à l’amphithéâtre de la Maison de la Presse les acteurs-clé de l’horticulture, notamment les présidents des associations de production de l’oignon, de la pastèque, de la carotte, du choux de la pomme de terre et de la patate. Le Directeur national de l’horticulture et maire de Lamingué a décliné les progrès exponentiels des filières de l’horticulture grâce aux investissements colossaux de Macky Sall en terme d’accès à l’engrais, aux petits matériels agricoles et la protection du marché national. Les acteurs, par la voix de Ameth Dia Président de l’association des maraîchers des Niayes, se sont engagés à soutenir le candidat Macky Sall afin qu’il poursuivre la modernisation du secteur de l’horticulture qui n’a cessé de battre des records de production depuis 2012.