Les Usa offrent un lot de matériel de plus de 400 millions francs à la Police Nationale

Les États-Unis d'Amérique ont fait don à la Police nationale sénégalaise de matériel pour entraînement, d'un véhicule de transport de troupes blindé, de camions et d'une ambulance, mais également de plusieurs volets de formation. Ce dans le but de préparer les mécaniciens aux défis qui les attendent lors des missions sur le terrain. La cérémonie de remise s`est tenue en présence du DG de la Police, Ousmane Sy. Le coût du matériel est évalué à plus de 400 millions francs CFA.