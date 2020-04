Les Universités du Ramadan maintenues avec de légers changements.

La 23 ème édition des Universités du Ramadan se tiendra cette année sous le thème : Le Coran et les questions de l'heure. Mais l'organisation a connu quelques changements mineurs en raison du contexte marqué par la pandémie du Coronavirus dans le monde.



Selon le communiqué reçu à Dakaractu, cette année, les causeries seront diffusées en direct sur la chaîne Mourchid et les chaines officielles des Universités du Ramadan.



Comme à son accoutumée, le responsable moral, Serigne Moustapha Sy donnera des cours les jeudis et samedi à partir de 21 heures.



Les autres jours verront défiler des conférenciers sur des thèmes religieux, politiques et socioculturels ; fait noter le communiqué du DMWM.