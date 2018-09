Les USA ne vont plus financer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens

L'administration américaine a annoncé vendredi qu'elle ne financerait plus l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

"Les Etats-Unis ne vont plus promettre de financements supplémentaires pour cette opération irrémédiablement biaisée", a déclaré la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert dans un communiqué, accusant l'agence d'augmenter "sans fin et de manière exponentielle" le nombre de Palestiniens éligibles au statut de réfugiés.