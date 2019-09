Les Turcs dans toutes les sauces : Après le fer, l’électricité...

Après le fer avec tosyali, les turcs investissent le marché de l’énergie au Sénégal. Selon les radars sensibles de Libération, la société Karpowership, concepteur et constructeur des premières centrales électriques flottantes au monde et de la marque mondiale Karadeniz Holding, couvrira 15% des besoins en électricité du sénégal en gaz naturel liquéfié (Gnl).

Ce à travers les 235 watts de son navire flottant surnommé « ayşegül sultan » , qui est d’ailleurs en route pour le sénégal.

Karpowership, qui exploite 22 centrales flottantes dans plus de 10 pays à travers le monde, a investi plus de 5 milliards de dollars dans ce projet. Reste maintenant à connaître les contours de ce deal.