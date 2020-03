Les Sénégalais bloqués au Maroc renouvellent leur cri du cœur : « Nous sommes retenus ici alors que des Marocains continuent d'aller au Sénégal »

Si leur situation s’est améliorée, elle ne va toutefois pas dans le sens voulu par cette trentaine de sénégalais bloqués depuis plus de trois semaines, alors qu'ils cherchaient à franchir la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. S’il est vrai qu'ils passaient la nuit dans leurs véhicules aux premiers jours, ils sont dorénavant logés dans une maison à Bir Gandouz, à 80 kilomètres de la frontière marocaine.



Selon Tamsir Guissé qui parle en leurs nom, ils perçoivent 30 dirhams (1800 FCFA) quotidiens du gouvernement marocain.



Mais leur plus grand souhait, c'est de rentrer au Sénégal. Tamsir Guissé et ses camarades d'infortune au nombre de 31 dont 04 femmes, sont convaincus que c'est faisable.



« Sinon, des marocains ne seraient pas dans la possibilité d'aller et de venir. Nous sommes retenus ici alors que des marocains continuent de se rendre au Sénégal. Tout dernièrement, un marocain est revenu du Sénégal et nous a même proposé de ramener quelques uns de nos bagages la prochaine fois», fait remarquer ce commerçant.



« Vraiment, nous sommes fatigués. Tout ce que nous voulons, c'est de rentrer », persiste Papis Sané, un camionneur également bloqué au Maroc.

En raison de la propagation du Coronavirus, le Maroc a fermé ses frontières terrestres.



Dans l'édition spéciale du 31 mars consacrée à la situation nationale sur le Covid 19, le secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais de l'Extérieur a assuré que l'État du Sénégal, en collaboration avec le Maroc fera le nécessaire pour assister ces sénégalais.