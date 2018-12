Les Présidents de l'Université de Sorbonne et de HEC Paris attendus au Forum international sur l'Avenir de l'Education

Dakaractu est en mesure de vous confirmer que Georges Haddad, Président de l'Université Sorbonne Panthéon et Jean Paul Vermès, Président de HEC Paris, ancien président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'ile de France, comptent parmi les nombreuses sommités intellectuelles qui ont décidé de répondre à l'invitation de notre concitoyenne Amy Sarr Fall. Ils devraient tous les deux intervenir dans un panel autour de l'innovation scientifique et entrepreneuriale, sous le thème principal: "l'Education au coeur de la transformation pour une transition sociale et économique en 2030". On apprend également qu'Amadou Diaw, fondateur de l'Institut Supérieur de Management, et un des pionniers de l'enseignement supérieur privé en Afrique de l'Ouest, qui avait été mentor d'une des éditions de La Grande Rentrée Citoyenne, fera également le déplacement au Palais des Congrès de Paris pour intervenir dans ce même panel. Céleste Schenck, la Présidente de l'Université américaine de Paris compte aussi parmi les présidents d'université qui ont décidé de répondre présents. Le Forum international pour l'Avenir de l'Éducation, qui devait se tenir au Sénégal, a finalement été déplacé à Paris jusqu'à l'année prochaine, en raison de la grande conférence sur le financement de l'éducation qui a déjà eu lieu ici en début d'année. Michaelle Jean, Cécile Duflot, Audrey Pulvar, Jacques Attali, Pr Bachir Diagne, sont autant de sommités qui ont décidé de répondre présents pour soutenir cette initiative dont l'objectif est de fédérer les forces de la société civile, au-delà des frontières, pour contribuer efficacement à l'atteinte des Objectifs du Développement Durable en donnant la priorité à l'éducation. Il s'agit aussi d'une initiative qui aspire à converger vers un système universel et inclusif.