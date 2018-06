Les Pays-Bas se retirent de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali

Les Pays-Bas ont annoncé vendredi leur retrait de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali (Minusma), à laquelle ils participent depuis 2014, pour intensifier leur contribution en Afghanistan.



"Les Pays-Bas mettront fin à leur contribution actuelle à la mission des Nations Unies au Mali le 1er mai 2019", afin d'"intensifier la contribution néerlandaise à la mission de l'OTAN en Afghanistan", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.



Les troupes néerlandaises font partie de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays de l'Afrique de l'Ouest depuis avril 2014. Les Pays-Bas y ont déployé jusqu'à 400 soldats.



Quatre hélicoptères d'attaque Apache et trois hélicoptères de transports Chinook néerlandais ont été rapatriés en 2017.



Près de 250 soldats néerlandais sont actuellement stationnés au Mali, sur un total de plus de 15.000 membres de la Minusma, dont 12.000 militaires et 1.700 policiers.



La Minusma a été déployée en juillet 2013, dans la foulée d'une intervention militaire internationale contre des groupes jihadistes, déclenchée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement.



Ces groupes liés à Al-Qaïda ont contrôlé le vaste Nord malien pendant près de dix mois, de mars-avril 2012 jusqu'à janvier 2013. Ils ont été dispersés et en grande partie chassés par l'intervention militaire, mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, française et internationales, visées par des attaques régulières.



L'annonce du retrait des Pays-Bas de la mission au Mali intervient deux jours après la publication d'un rapport très critique de la Cour des comptes, qui fustige le ministère de la Défense, affirmant que les Casques bleus néerlandais "manquent d'équipement, d'entraînement et disposent d'un matériel défectueux".



Une commission mise en place après la mort de deux Casques bleus néerlandais au Mali dans l'explosion accidentelle d'un mortier en 2016 avait accusé en janvier le ministère de la Défense d'exercer un "contrôle insuffisant sur la sécurité au travail". L'incident avait mené à la démission de la ministre de la Défense Jeanine Hennis en octobre 2017.



"Nous avons pleinement considéré les conclusions de la Cour des comptes", a déclaré devant les journalistes le Premier ministre Mark Rutte, à l'issue du Conseil des ministres hebdomadaire.



"Prenant en compte la contribution supplémentaire en Afghanistan, nous avons décidé de mettre fin à la mission militaire au Mali", a-t-il poursuivi.



Une centaine de soldats néerlandais se trouvent actuellement en Afghanistan. "Les Pays-Bas prévoient notamment d'en déployer 60 autres d'ici les prochaines", a ajouté M. Rutte.