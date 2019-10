Les Masques - pardon les bonnets d'âne - commencent à tomber (Par Birane DIOP, Jeunesse Taxawu Senegal ak Khalifa)

Décidément le Grand Maire Khalifa A. SALL n'est pas le cauchemar de Mackys Sali seulement. Mais au moins lui a l'outrecuidance d'afficher son aversion à Khalifa.



Voilà même pas un mois qu'on lui supplia de sortir de prison avec une fin de non-recevoir qui avait poussé les ravisseurs à l'extirper manu-militari des geôles de la "mafiocratie" « politico-juridico-religieuse », que certaines caisses de résonance se réveillent de leur sommeil profond avec leurs délires cauchemardesques.



Ils sont si pétrifiés par la ténacité du khalif de Dakar, si subjugués par sa capacité de résilience qu'ils tirent leurs langues pendues pour baver sur son manteau. Ah oui! En me mettant à leur place, j'essaye de comprendre leur jalousie car ils s'attendaient à le voire craquer et envoyer des émissaires négocier puis renoncer à ses ambitions et s'exiler dans les paradis exotiques et leur laisser le champ libre. Oh Dommage de vous avoir surpris et déçus. Massa à vous !



Son exfiltration et sa parade dans les rues de "sa capitale" a fait mal, a fait tourner des têtes, a fait perdre la raison à ces troubadours et aux complices de bby. Mais ndékétéyoo ça a plus créé un psychodrame chez certains godillots et agents recruteurs de l'opposition. Pour se libérer de leur conscience de voire leur mentor devenu aphone et absentéiste au Parle-Ment symbole d'un renoncement suspect, ces hommes grands de par la taille et la gueule mais dont le quotient intellectuel est inférieur à 0 comme leur score de parrainage se défoulent sur l'honnête khalifa pour masquer leurs carences et leur déchéance voire leur démence.



Que lui reproche-t-on finalement? De n'avoir pas rendu visite à un tel ou un autre! Ou bien lui reproche-t-on d'avoir rendu visite à son partenaire politique, ex fils putatif?? On comprend le prétexte on comprend aussi le contexte. Cachez-vous pour que je me réconcilie avec l'autre ex fils putatif devenu maître à bord!



On vous le concède, c'est votre agenda, négociez autant que vs voulez mais faites-le à visage découvert. Ça vs mettra au moins des millimètres de plus de votre petitesse.



Quel retournement de veste! (Pardon de grand boubou), maître des pirouettes comme une girouette, de la « gymnastie politique élastique », monsieur à l'accent pathétique, sucette en bouche (vice-président de commission) se découvre en pourfendeur et laudateur pour plaire au gros "Mackyavel" qui a le cynisme de dégommer à tous –degammeurs-.



Pour que nul n'en ignore, KAS est le seul maître de son agenda politico-religieux, il ira voire qui il veut quand il veut et où il veut, en concertation avec ses collaborateurs. Nul, ni rien ne pourra le détourner et lui barrer la route. Fussent-ils les aigris, les jaloux, les loosers et rabatteurs.



Vous allez devoir apprendre à rejoindre les rangs où apprendre à nager. Le capitaine du bateau a repris le gouvernail.







« La nuit tous les chats sont gris, mais le jour distingue chat et chaton »... « Il arrive que les aigles volent plus bas que les poules mais jamais la poule n'atteindra la hauteur des aigles... »



À ceux-là qui pensent pouvoir récolter les bonnes grâces et les bonnes places du vieux et de l'exilé en s'attaquant aux responsables de l'opposition de manière éhontée, ils ne révèlent que leur complicité, leur duplicité et leur cupidité vorace. Honteusement! Quoi de plus logique, ils ont organisé le putsch et isolé les authentiques.







Je m'étais interdis de parler à des tonneaux vides, mais celle-là, ils l'ont bien cherché car lorsque le piètre esprit maléfique oblitère la vérité, il est impératif de mettre à jour le logiciel obsolète des cerveaux malveillants.



Pour vendre la vertu, il faut en avoir un échantillon...







PS : Nous avons respect et admiration pour le patriarche national Grand père WADE, mais les enfants ont grandi.







Birane DIOP.



Responsable JS



Jeunesse Taxawu Senegal ak Khalifa