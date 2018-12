Les Lions en finale de la CAN Beach soccer et au Mondial 2019

L'équipe du Sénégal a rejoint la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de Beach soccer en dominant le Maroc (7-2) ce jeudi. Les Lions viseront une cinquième étoile contre le Nigeria, qui a sorti le pays hôte, l'Égypte.

Pour la cinquième fois de son histoire, l'équipe du Sénégal aura cette immense chance de remporter le trophée continental en football de plage.

Vainqueur de la compétition quatre fois d'affilée, c'est à Charm el-Sheikh en Égypte que Ngalla Sylla et ses joueurs tenteront d'aller chercher le sacre devant le Nigeria.

Mais avant d'y penser, ils peuvent savourer. Car leur victoire contre la le Maroc (7-2) a été acquise de haute lutte. On redoutait leur attaque, mais c'est la défense sénégalaise qui a eu le dernier mot...