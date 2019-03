Les Lions au grand complet pour l'entraînement de ce mercredi, à huis clos

Une première depuis le rassemblement, à trois jours du match contre le Madagascar, comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Tous les joueurs sont présents au camp de base, y compris le joueur de Malaga, Alfred Ndiaye, qui a rejoint le groupe mardi dans la soirée.



Aucun absent n'était donc à signaler dans les rangs de la Tanière, ce mercredi, à l’hôtel Rhino de Saly, où les Lions sont en plein stage de préparation. Et tous devraient participer à l'entraînement, ce mercredi (19h). Le coach des Lions pourra semble-t-il compter sur l'intégralité de son groupe, lors de cette première séance à huis clos, au stade Lat-Dior de Thiès.



Les séances de ce mercredi et jeudi prévues toujours au stade Lat-Dior de Thiès se tiendront loin des yeux indiscrets de la presse, mais aussi des supporters. Cependant, pour le dernier galop, vendredi au terrain Fodé Wade de l'institut Diambars, le public de Mbour et les journalistes sont conviés...