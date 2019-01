Les Jeunes du C25 reviennent à la charge : « Macky Sall ne battra pas campagne »

Les Jeunes du C25 des départements de Pikine et Guédiawaye ont tenu une conférence de presse, ce 29 janvier au siège du Grand Parti de Malick Gakou à Guédiawaye.



En effet, les jeunes issus des partis politiques de l’opposition et du Mouvement du C25 ne comptent surtout pas jeter les armes en si bon chemin contre le régime de Macky Sall, allant même jusqu'à disqualifier le président sortant.



À l’issue de cette rencontre avec la presse, ces partis politiques ont décidé d’organiser une marche pacifique de protestation dans les banlieues de Pikine et Guédiawaye ce 30 janvier de 16h à 19h avec une remise de mémorandum à la fin.