Les Images du Mariage de Mr Laurent Sene DG de la Chaine des Hotels Fleur de Lys avec sa Charmante Epouse Mme Aida Sene

Ils se sont dit Oui dans Dieu et les Hommes Dakaractu souhaite un heureux menage à Mr Laurent Sene et Madame Aida Sene.



Entoure de leurs proches ils ont renouveles leurs vœux de vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Le Directeur General de la Chaines des Hotels Fleur de Lys et son epouse ont fete leur union dans le cadre idillyque du Marina Bay en ce jour du 14 Decembre 2019.