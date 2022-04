Les Gambiens votent aux élections législatives

Les Gambiens élisent leurs députés lors de législatives devant permettre de consolider une jeune démocratie, et qui offrent au président, Adama Barrow, une occasion de renforcer son pouvoir après sa réélection en décembre dernier pour un mandat de cinq ans. Particularité locale : les électeurs votent avec une bille introduite par un tuyau dans un des bidons aux couleurs et à l'effigie de chaque candidat, un procédé institué sous la colonisation à cause d'un illettrisme largement répandu.