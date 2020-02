« Les Galaxy S20 », les nouveaux smartphones de SAMSUNG qui révolutionnent le monde de la téléphonie mobile.

Samsung vient de lancer la série des Galaxy S20, des smartphones haut de gamme qui introduisent une nouvelle architecture de caméra combinant l’intelligence artificielle avec le plus grand capteur d’image pour une qualité sans précédent. La cérémonie de lancement s’est tenue ce mardi 11 février, en présence du Directeur Général de Samsung Sénégal, Mr Sungwon Jung, ainsi que celle du Responsable Retail, Mr Alassane Diaité.



Ainsi, conçu en fonction de notre mode de vie, le Galaxy S20 intègre une caméra de 108 mégapixels dotée d’un zoom spatial allant jusqu’à 100 fois sans perte de qualité d’image, afin de faire ressortir les détails avec une précision et une qualité étonnantes.

Sur le registre visuel, ces smartphones offrent une incroyable prise de vidéo en 8K, pour un rendu aussi vrai que nature.



« À l’aube de cette nouvelle décennie, notre façon de communiquer et de vivre le monde qui nous entoure a évolué. Samsung fournit un appareil en avance sur sa génération pour transformer la vie des gens », a déclaré la Directrice Marketing.



Dans une allure compacte, avec un design premium, les smartphones seront disponibles en pré-commande à partir du 21 février 2020 avec trois modèles : le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20. Des Galaxy Buds+ et un bon de réparation d’écran vous seront alors offerts...