Les Amis du Ministre Amadou Ba en colère : « Que ces gens-là qui manoeuvrent dans l'ombre, cessent leur jeu... malsain »

Les inconditionnels du Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Ba, bouillonnent de colère contre les détracteurs de leur leader.



Dans une note transmise à la presse, ils soutiennent : « Nous déplorons de manière énergique les sorties malencontreuses qui cherchent à jeter le discrédit sur le Ministre Amadou Ba. Ce qu’ils ignorent, c'est que l'ancien Ministre de l'Économie et des Finances jouit d'une légitimité certaine dans le département de Dakar où il a beaucoup bataillé pour le triomphe de la cause présidentielle. Que ces gens-là qui manoeuvrent dans l'ombre, cessent leur jeu... malsain. Le Ministre Amadou Ba est un homme loyal, serieux et qui refuse de se mêler dans des combines et voilà ce qui poussent certains á vouloir le mettre en mal avec le Président de la République Macky Sall. Lui, il est incontestablement un fidèle parmi les fidèles de Macky. Il se veut toujours un dévoué serviteur de la République », ont-ils déclaré dans une note.



Et ils poursuivent : « aujourd'hui, la seule chose qui vaille, c’est de constituer un bloc homogène, poursuivre la dynamique unitaire pour aider, au mieux, le Président Macky à réussir avec brio son quinquennat. Ces manoeuvres de faucons abscons doivent alors cesser car elles ne passeront pas. Que ceux qui ont un agenda caché se dévoilent au lieu de chercher la petite bête. Ce qu’il a à dire sur le dossier Karim Wade, il l'a dit en toute responsibilité et sans langue de bois (ndlr : Contrairement aux allégations relayées par la presse en ligne, la délégation sénégalaise n'a, en aucun cas, sous quelque forme que ce soit, pris des engagements allant dans le sens d'une "réhabilitation" de Monsieur Karim Wade, ou "une réparation" d'un préjudice qu'il aurait subi. Par conséquence, les informations publiées á ce sujet sont denuées de fondement... »