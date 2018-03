"Les 6 ans de Macky Sall peuvent se résumer en un seul mot : ÉCHEC" (Me Madické Niang)

Selon Me Madické Niang, les 6 ans de Macky Sall au pouvoir peuvent se résumer en un seul mot : ÉCHEC.

Pour le président du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie, tous les secteurs d'activités du pays souffrent et il lance un défi au Premier ministre de publier le document contenant les 385.000 emplois créés par le régime. Me Madické Niang recevait Dakaractu chez lui. Entretien...