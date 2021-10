Les 5 pêcheurs portés disparus en Casamance depuis le 13 septembre, retrouvés vivants.

En Casamance, les 5 pêcheurs portés disparus depuis le 13 septembre dernier ont été retrouvés vivants, a-t-on appris, ce jeudi, sur la Rfm.



C’est le soulagement total chez les familles et proches de ces pêcheurs portés disparus depuis plus de deux semaines. Ils sont actuellement au Cap Skirring. Trois de ces pêcheurs originaires de Saint-Louis, rentrent ce jeudi.



Le 1er octobre dernier, les familles de ces pêcheurs avaient demandé à l’État du Sénégal, à la DSP et à la Marine Nationale de les assister en déployant tous les moyens possibles. Une page vient donc d’être tournée.