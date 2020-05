Léona Niassène : Le khalife maintient le discours de sa première sortie et appelle les talibés à venir prier vendredi prochain.

Dans une nouvelle vidéo qui circule actuellement sur Facebook, le khalife général de Léona Niassène est revenu sur sa récente sortie en déclarant que celle-ci a été créée de toute pièce à son détriment.



Accusé, dit-il, d'avoir reçu la somme de 10 millions de FCFA, Cheikh Ahmed Tidiane Niass "Oumaima", balaie d'un revers de main ces allégations et donne rendez-vous à ses fidèles vendredi prochain à la grande mosquée pour les besoins de la prière.



Le khalife général de Léona Niassène a ainsi invité l'ensemble des membres de sa famille à s'unir et à porter le flambeau de leur grand père El Haji Abdoulaye Niass pour le triomphe de l'équité et de la justice...