Léona Niassène : Le Khalife général revient à de meilleurs sentiments.

C'est son porte-parole et son adjoint qui ont fait face à la presse pour se prononcer sur la dernière déclaration du Khalife général, Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumaïma, qui a secoué ces derniers jours le cocotier, car menaçant d'envoyer des djinns au palais.



Selon Serigne Ahmed Babacar Niass et Serigne Ass Khalifa Niass, la sortie n'a aucun cachet officiel. À les croire, aucun journaliste n'a été convié à cette occasion, "ce qui signifie que c'était une conversation entre des membres de la famille".



Les deux porteurs de voix d'ajouter que, le khalife lui-même n'a aucune dent contre le chef de l'État et au contraire il est en phase avec la politique du président Macky Sall comme l'ont été ses prédécesseurs dont le défunt Khalife, El Hadj Ibrahima Niass. D'après eux toujours, le khalife a juste parlé d'une façon un peu " téméraire", mais sans aucune méchanceté. En outre, Léona Niassène promet de continuer à accompagner le chef de l'État dans sa politique...