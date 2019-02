Léona Niassène : La famille de El Hadj Mou Touti Niass tourne le dos au président Macky Sall

Face à la presse locale de Kaolack, la famille de El Hadj Mohamed Niass dit El Hadj Mou Touti Niass (Aîné des petits fils de El Hadj Abdoulaye Niass), s'est démarquée des déclarations de certains guides religieux de Léona Niassène qui ont annoncé leur soutien au président Macky Sall.

Le porte-parole de la famille, Serigne Mohamed Niass communément appelé " Serigne Modou Niass", a déclaré publiquement que la famille de El Hadj Mou Touti Niass, ne soutient pas la réélection du candidat de Bby. Interrogé sur la raison de cette décision, le guide religieux a évoqué ce qu'il considère comme des forfaitures et des manquements dans la gestion du régime sortant tels la série d'emprisonnements, la non transparence dans la distribution des semences, et la liste est loin d'être exhaustive...



Dans la foulée, le comité d'organisation de la Ziarra de Léona Niassène, a dressé aujourd'hui le bilan de cet événement religieux. Au sortir de cette rencontre, ses membres ont dénoncé la non participation de l'État dans l'organisation de cette Ziarra...