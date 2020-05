Léona Niassène : La cité religieuse donne un avant goût de son prochain rassemblement (Vendredi).

Léona Niassène ne décolère toujours pas face à ce que les autorités religieuses de cette cité considèrent comme une politique de "deux poids, deux mesures", liée à la fermeture des lieux de culte.



En attendant la prière du vendredi prochain qui promet de battre le record des rassemblements depuis le début de l'état d'urgence, la cité religieuse a organisé aujourd'hui une journée de prières et de récital du saint Coran contre la pandémie, les "ennemis de l'Islam" et pour un Sénégal de paix et de prospérité. Celle-ci a ainsi réuni les membres de la famille maraboutique, les fidèles talibés, etc...



Selon une source, des autorités religieuses et politiques ont entamé une mission de médiation auprès du khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Niass " Oumaima", en vue de décanter la situation...