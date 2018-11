Lendemains de meurtre à Fissel Mbadane : Dakaractu à Koboran, chez Amy Dieng, la dame enceinte égorgée par son mari...

En l'espace d'un an, la commune de Fissel Mbadane a vécu 7 drames sous forme de suicide ou de meurtre. Le plus récent reste le cas de Saliou Ngom, professeur de Svt qui a égorgé sa femme. Le crime a-t-il été commis sous l'emprise de l’alcool ou de quelque autre drogue ? Dakaractu s'est rendu chez feue Amy Dieng pour vous faire vivre la tristesse et le désarroi qui est visible dans sur les visages...