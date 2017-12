Lendemain du retour de Att au Mali : son ex-ministre des Affaires étrangères nommé Pm / Soumeylou Boubèye Maïga est un cestien

Comme vous le voyez ci-joint, ce samedi, le Mali a un nouveau Premier ministre : il s’agit de M. Soumeylou Boubèye Maïga. Il remplace à ce poste Abdoulaye Idrissa Maïga qui a présenté, vendredi soir, sa démission et celle de son gouvernement. Ce journaliste de formation a fait ses études de journalisme, dans les années 70, au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar au Sénégal. Il est aussi titulaire d’un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de diplomatie et administration des organisations internationales en 1987 à l’université de Paris-Sud et un diplôme de relations économiques internationales à l’Institut d’administration de Paris. Il exerce le métier de journaliste d’abord à L’Essor, quotidien d’État, puis au journal Sunjata. Originaire de Gao, Soumeylou Boubèye Maïga, était avant sa nomination comme chef de gouvernement, le secrétaire général de la Présidence.



Cette promotion dont jouit cet ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le gouvernement de Amadou Toumani Touré n’est pas sans corrélation avec le retour de celui-ci au Mali après plus de cinq ans d’exil à Dakar.



La publication de la liste complète du nouveau gouvernement éclaircira notre lanterne à ce propos.