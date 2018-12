Lendemain de la visite du Chef de l'État à Saint-Louis : Le débat sur la faiblesse de la mobilisation s'impose

Tout le monde a fait le constat, la mobilisation n'était pas de mise lors de la tournée du président de la République dans la région Nord.

Si ce n'est au premier jour de sa visite, lors du lancement des travaux de réhabilitation des aéroports du Sénégal, le président de la République Macky Sall n'a pas eu droit à un accueil riche en émotions, ni à une forte mobilisation des militants encore moins de la population à Saint-Louis.

Pourtant, le chef de l'État était venu lancer des travaux qui ont un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Et pourquoi alors cet accueil en demi teinte, la division des responsables politiques de la région Nord serait-elle passée par là? En tout cas, voilà une multitude de questions qui peinent toujours à trouver des réponses concrètes.

Cependant, si l'on se fie aux propos de certains responsables politiques sous couvert de l'anonymat, ce fiasco serait lié aux querelles de leadership et aux batailles de positionnement des différents responsables politiques de la mouvance présidentielle dans la région Nord.

Mieux, nos sources poursuivent que certains responsables n'ont plus rien à perdre dans leur compagnonnage avec le président de la République Macky Sall, et c'est pourquoi ils se permettent de tout faire.

En attendant de trouver les bonnes réponses à cette multitude d'interrogations, les commentaires vont bon train...