Lendemain de la libération de Khalifa Sall : Les habitants de Grand Yoff se prononcent...

Grand-Yoff s’est réveillée dans la joie et la réjouissance ce 30 septembre, lendemain de la libération de l’ex député, Khalifa Sall. Proches, amis et sympathisants de l’ancien maire de Dakar trouvés dans cette localité, fief du responsable politique, n’ont pas caché le sentiment de délivrance qui les habite depuis la sortie de prison de celui-ci. Les habitants ont exprimé leur surprise et soutiennent également être dépassés par la tournure de l’évènement.



Les proches et sympathisants de Khalifa Sall expliquent, d’ailleurs, avoir effectué le déplacement à la maison d’arrêt de Rebeuss. Ils ont raconté leur calvaire sur place. Dans les témoignages, ils ont été tous unanimes. Khalifa Sall a recouvré la liberté grâce à sa foi et son abnégation.



Aujourd’hui, ils réitèrent leur engagement aux côtés de l’ex maire de la ville de Dakar.

Arrêtés le 7 mars 2017 et condamnés à 5 ans de prison ferme le 30 mars 2018, Khalifa Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian retrouvent la liberté après plus de 2 ans et 5 mois passés à la maison d’arrêt de Rebeuss.